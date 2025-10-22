Saiba quando acontecerá o bingo especial de Natal do Clube de Mães da Apae de Brusque

O Clube de Mães da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque realizará, no dia 4 de novembro, a tradicional edição de Natal do seu bingo. O evento acontece na sede da instituição, a partir das 13h30.

O ingresso custa R$ 50 por pessoa, dando direito a duas cartelas de bingo e ao café especial de Natal. Para crianças de até 12 anos, o valor é de R$ 25. O evento contará ainda com roda da fortuna, bazar e sorteio de brindes. Cartelas avulsas também poderão ser adquiridas no local, ao preço de R$ 2.

Os bilhetes da roda da fortuna estarão disponíveis para compra antecipada e no dia do evento, a partir das 13h30.

Reserva de mesas

Grupos com maior número de participantes, ou quem desejar mais informações, podem entrar em contato com Clara, pelo telefone (47) 9 9989-1833, ou com Léslei, pelo (47) 9 9977-1538, para reservas de mesas.

A Apae de Brusque fica na Avenida Hugo Schlosser, nº 236 – Jardim Maluche. Todo o valor arrecadado será revertido em prol da instituição.

Confira a programação do bingo:

13h30 às 15h: Bingo;

15h às 15h45: Roda da fortuna;

15h45 às 16h: Bênção ecumênica,

16h: Café e sorteio de brindes.

