Saiba quando iniciam as inscrições para catequese na Paróquia São Luís Gonzaga

Inicia na terça-feira, 13 de fevereiro, o período de matrículas para a Iniciação à Vida Cristã (IVC) na Paróquia São Luís Gonzaga. Neste ano, devem iniciar na catequese as crianças nascidas em 2015, que já tenham nove anos completos ou que ainda vão completar até 31 de dezembro deste ano.

As inscrições são realizadas nas 12 comunidades da Paróquia até o dia 20 de fevereiro. São elas: Cristo Rei (bairro São Luiz), Matriz (Centro), Nossa Senhora Aparecida (Steffen), Nossa Senhora de Fátima (Jardim Maluche), Nossa Senhora de Lourdes (São Pedro), Sagrado Coração de Jesus (Guarani), Santa Paulina (Souza Cruz), Santa Rita de Cássia (Santa Rita), Santo Antônio (Volta Grande), São Francisco de Assis (Cerâmica Reis), São João Batista (Bateas) e São José (Primeiro de Maio).

A taxa de inscrição é R$ 100. Neste valor, está incluído uma Bíblia e o primeiro livro do itinerário para a criança e para os pais. Além disso, para a inscrição é necessário levar cópia da certidão de nascimento ou identidade da criança e cópia da lembrança do batismo.

A expectativa é fazer a inscrição de 400 crianças em toda a paróquia.

No entanto, a coordenadora da catequese da paróquia, Grasiele Dalbosco Oliveira, explica que somente a inscrição não garante a participação da criança no itinerário catequético: antes, é preciso a participação dos pais ou responsáveis nos encontros destinados a eles. “Será a participação fiel dos pais nos seis encontros catequéticos que garantirá ao filho trilhar o caminho de Iniciação à Vida Cristã”.

Ela destaca que a inscrição será confirmada durante o mês de julho, quando será realizada pelo catequista uma visita missionária à casa da família. O início da catequese será no mês de agosto.

Inscrições para catequese de adulto

Já nesta quinta-feira, 1º de fevereiro, é a vez do início do período de matrículas para a Catequese dos Adultos na Paróquia São Luís Gonzaga. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de fevereiro, somente na secretaria da igreja Matriz.

Podem se inscrever pessoas maiores de 18 anos que não realizaram ou concluíram a catequese quando criança. São necessários: cópia da identidade ou outro documento com foto; e cópia da lembrança do sacramento que já recebeu (caso não tenha nenhum sacramento, somente cópia do documento pessoal).

A inscrição custa R$ 70 e no valor já está incluído o material, que corresponde a uma bíblia e um livro.

A expectativa da paróquia é realizar 50 inscrições da catequese para adultos neste ano. As aulas iniciam no mês de março e tem duração de um ano e dois meses.

