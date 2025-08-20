Saiba quando será a 43ª Festa da Apae de Brusque

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Brusque (Apae) se prepara para a 43ª edição de sua festa. O tradicional evento será realizado nos dias 12 e 13 de setembro, na sede da instituição, e neste ano terá um significado especial, pois marca também os 70 anos de fundação da entidade.

A programação inicia na sexta-feira, 12 de setembro, às 18h, com a venda de churrasco acompanhado de pão, salada e maionese, ao valor de R$ 80. Também haverá risoto sortido (R$ 40), o tradicional cachorro-quente com duas linguicinhas, barraca do bolo, bazar do Clube de Mães, pescaria e roda da fortuna.

No sábado, 13 de setembro, a festa começa às 18h com um culto ecumênico. Em seguida, continuam os festejos, com churrasco, cachorro-quente, bolo e as já tradicionais atrações: bazar do Clube de Mães, pescaria e roda da fortuna. Os cartões para o churrasco e o risoto estão sendo vendidos antecipadamente na sede da entidade.

“Serão dois dias muito especiais. Convidamos a todos para a 43ª edição da festa da Apae de Brusque. Venham celebrar esses 70 anos conosco”, destaca o presidente da Apae, Renato Roda.

Rifa da Apae

Paralelamente à festa, a Apae também realiza a venda de sua tradicional rifa. Assim como no ano passado, o prêmio principal será de R$ 30 mil.

O segundo prêmio é um notebook de 14 polegadas. O terceiro, uma smart TV de 50″. O quarto, um conjunto com depurador de ambiente, forno elétrico e fogão Fischer. Já o quinto prêmio é uma fritadeira Air Fryer. O sorteio será realizado pelo resultado da Loteria Federal do dia 29 de novembro de 2025.

Cada bilhete custa R$ 5, sendo vendidos em blocos de cinco, dez, 20 ou 30 unidades. Os interessados podem adquirir na sede da Apae ou com voluntários. Mais informações pelos telefones: (47) 3351-2482 ou (47) 9 9144-8483.

Leia também:

1. Prefeitura de Brusque e MP-SC assinam acordo para reduzir fila de espera por vagas em creches

2. Câmara de Guabiruba aprova projeto para tornar eierschmier e polenta no tacho patrimônios culturais

3. VÍDEO – Conheça a mulher que se declara bruxa em Guabiruba

4. O Boticário confirma primeira operação em Guabiruba no próximo semestre

5. Justiça condena município de Itajaí e hospital a R$ 200 mil por violência obstétrica que resultou na morte de bebê



Assista agora mesmo!

Primeiros motoristas de Botuverá lembram quando veículos chegaram à cidade nos anos 50:

