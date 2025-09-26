Saiba quando será liberado o trânsito da nova Beira Rio, em Brusque

A Prefeitura de Brusque confirmou que a nova Beira Rio, no sentido Rio Branco–Guarani, será liberada para o trânsito ao longo da próxima semana. A liberação ocorre apesar da instabilidade climática registrada nos últimos dias, que impediu a entrega na data inicialmente prevista, 28 de setembro.

A prefeitura afirma que, mesmo com o atraso pontual, a obra segue adiantada em relação ao cronograma original e será concluída cerca de dois meses antes do prazo estabelecido em contrato.

O vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura Estratégica (SIE), Deco Batisti, destacou o empenho da equipe para garantir agilidade e qualidade na execução.

“Estamos trabalhando de forma intensa para entregar essa etapa importante da Beira Rio, que vai melhorar a mobilidade e trazer mais segurança para quem circula pela região”, comentou.

“Apesar das chuvas, conseguimos manter um ritmo acelerado, e a liberação do tráfego vai acontecer ainda na próxima semana”.

*Matéria atualizada às 16h55.

