Saiba quando será o funeral do Papa Francisco

O Vaticano anunciou os detalhes do funeral do Papa Francisco nesta terça-feira, 22. As exéquias seguem as indicações estabelecidas no Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, documento que rege os ritos funerários do Pontífice Romano.

O corpo do papa será levado da Capela da Casa Santa Marta até a Basílica de São Pedro, no Vaticano, na quarta-feira, 23, às 4h (horário de Brasília). O líder máximo da Igreja Católica faleceu nesta segunda-feira, 21.

Uma procissão seguirá pela Praça Santa Marta e pela Praça dos Protormártires Romanos, saindo pelo Arco dos Sinos até a praça de São Pedro, entrando em seguida na Basílica Vaticana pela porta central. Diante do Altar da Confissão, o cardeal camerlengo, Kevin Joseph Farrell, conduzirá a liturgia. Depois disso, será aberto o período de visitação à urna mortuária do Papa Francisco.

Ritos funerários

A Missa das Exéquias, que marca os nove dias de luto e orações em honra ao Pontífice falecido, vai acontecer no sábado, 26, às 5h (de Brasília). A celebração vai ser realizada no átrio da Basílica de São Pedro e será presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício.

Depois disso, vão acontecer as despedidas solenes que marcam o encerramento dos ritos. Em seguida, o caixão do papa será levado novamente para o interior da Basílica de São Pedro. De lá, será transferido para a Basílica de Santa Maria Maior, onde será realizada a cerimônia de sepultamento.

Diversos chefes de Estado e de governo já anunciaram oficialmente sua presença para prestar homenagem ao pontífice falecido. O Palácio do Planalto já confirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai comparecer.

