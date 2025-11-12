Saiba quantas empresas ativas existem em cada bairro de Brusque

Brusque conta atualmente com bairros que se destacam pelo número de empresas ativas, e nem todos estão concentrados na região central.

De acordo com levantamento recente, Centro I lidera com 2.610 empresas, seguido por Santa Terezinha (1.076) e Dom Joaquim (1.033). Áreas mais distantes do Centro, como Águas Claras, Limoeiro e Limeira Baixa, também aparecem entre os dez primeiros, mostrando um movimento de descentralização.

Para o secretário da Fazenda de Brusque, Guilherme Ouriques, há uma tendência clara nesse sentido, mas é preciso observar o perfil das empresas.

“Se a contagem abrange MEIs, muitos utilizam o próprio domicílio como endereço fiscal. Isso não significa necessariamente que o bairro se tornou um polo empresarial, mas reflete a ocupação mais descentralizada da população, o que impulsiona a abertura de comércios locais”, explicou.

Santa Terezinha, bairro tradicionalmente residencial, chama atenção pelo crescimento empresarial. Ouriques destaca que o local passa por verticalização e diversificação.

“Ao mesmo tempo, o bairro vem adquirindo um perfil mais plural, semelhante ao de Santa Rita, combinando áreas residenciais, comércios e pequenas indústrias. É mais provável que mantenha essa característica mista e plural”.

A diferença entre Limeira Baixa e Limeira Alta também merece destaque no relatório da pasta. Ao observar os números, o secretário acredita que a Limeira Baixa concentra um número maior de MEIs e comércios voltados à população.

“A Limeira Alta, por sua vez, ainda mantém características rurais que limitam a instalação de empresas, apesar de abrigar parte da área industrial da cidade”, complementa.

Bairros próximos a rodovias, como Steffen, Bateas e Planalto, tradicionalmente atraentes para atividades industriais, aparecem com menor destaque na estatística geral.

Questionado, Guilherme diz que quando somadas atividades menores e domiciliares, o destaque desses bairros se dilui nas estatísticas, “embora empresas industriais importantes estejam presentes nesses locais”.

Para o secretário, a tendência de descentralização sugere que, no futuro, bairros como Dom Joaquim e Limeira podem se tornar tão relevantes quanto o Centro em termos de atividades econômicas.

“Ainda não podemos falar em gentrificação, mas é natural que o crescimento populacional e econômico leve parte das atividades empresariais para outras regiões do município”, concluiu o secretário.

Entre os demais bairros que figuram entre os mais empresariais estão São Luiz (880), Santa Rita (872), Limoeiro (848) e Rio Branco (824), refletindo um cenário de expansão urbana e diversificação econômica em Brusque.

Veja a lista completa

