Saiba quantas ocorrências a Defesa Civil registrou durante as chuvas da terça-feira em Brusque

Brusque foi atingida por um temporal na tarde desta terça-feira, 18, conforme já indicavam os avisos meteorológicos emitidos previamente pela Defesa Civil. Segundo o agente da Defesa Civil, Edevilson Cugiki, o município registrou 17 ocorrências em decorrência da forte chuva e dos ventos intensos.

Entre os principais problemas registrados, destacam-se a queda de árvores, com nove ocorrências notificadas até o momento, especialmente nos bairros da região sul.

Além disso, alguns pontos de alagamento foram constatados nos bairros Primeiro de Maio de Maio, Águas Claras, Dom Joaquim e Cedrinho, que estão entre os mais afetados.

Por fim, uma ocorrência de abertura de cratera em uma via no bairro Zantão também mobiliza agentes da Defesa Civil, da Secretaria de Infraestrutura Estratégica, Samae e da Secretaria de Obras.

A precipitação variou entre os municípios vizinhos. Em Vidal Ramos, foram registrados 12,12 mm de chuva, enquanto Guabiruba teve apenas 2,3 mm.

Já em Botuverá, pela proximidade com Brusque, o volume foi maior, atingindo 39,56 mm. O maior índice de precipitação ocorreu em Brusque, onde o bairro mais afetado registrou 69,40 mm de chuva na tarde da terça.

Apesar da forte precipitação, o nível do rio segue dentro da normalidade em todas as cidades monitoradas, sem previsão de transbordamento no momento. A Defesa Civil segue acompanhando a situação e, caso necessário, emitirá novos alertas para a população.

