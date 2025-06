Saiba quantas ocorrências relacionadas à chuva a Defesa Civil atendeu em Brusque

A cidade de Brusque e municípios vizinhos foram atingidos por chuvas de intensidade moderada a forte ao longo desta quinta-feira, 26. O volume foi provocado pela atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica que se desloca sobre o estado de Santa Catarina, elevando o nível de rios e ribeirões da região, embora, até o momento, os índices ainda se mantenham dentro da normalidade.

De acordo com boletim da Defesa Civil, Brusque contabilizou até as 17h um total de seis ocorrências pontuais relacionadas às chuvas: um deslizamento no bairro Steffen, queda de muro e avaliação de pontes no Cedrinho, risco de queda de árvore no São Pedro, uma residência vulnerável na Limeira e um alagamento no Centro. Cerca de 20 pessoas foram diretamente afetadas. Vale ressaltar que cinco pessoas estão desalojadas no momento.

Volumes de chuva

Em Botuverá, as chuvas foram mais intensas, com acúmulo de 71,19 milímetros entre a tarde de quarta e a tarde de quinta. Em Guabiruba, o volume chegou a 69,44 mm, enquanto Brusque registrou acumulado de 55,99 mm no mesmo período.

O órgão reforça que o solo segue saturado devido às chuvas acumuladas dos últimos dias e que a previsão meteorológica indica a permanência das condições de instabilidade. A recomendação é que a população, especialmente quem vive em áreas de risco, mantenha-se atenta e adote medidas preventivas.

Para receber alertas diretamente no celular, a Defesa Civil orienta o envio de SMS com o número do CEP para o 40199. Em caso de emergência, os números de atendimento são 199 e 193.