Saiba quantas pessoas foram acolhidas no abrigo emergencial de Brusque na última quarta-feira

Com as temperaturas ainda baixas, o abrigo emergencial montado pela secretaria de Desenvolvimento Social de Brusque, localizado na Arena Brusque, segue em funcionamento e registrou, na noite de quarta-feira, 25, o maior número de acolhimentos desde a sua abertura nesta semana: 15 pessoas foram atendidas no local.

A estrutura foi ativada na segunda-feira, 23, para oferecer proteção durante o período de frio intenso, especialmente às pessoas em situação de rua. Desde então, o serviço tem sido fundamental para garantir abrigo, alimentação e cuidados básicos à população mais vulnerável.

Além do atendimento no abrigo, a secretaria também está realizando abordagens sociais em diferentes pontos da cidade. Na noite de terça-feira, 24, por exemplo, um homem que dormia nas ruas foi encaminhado ao Albergue Municipal, onde recebeu banho, roupas limpas e outros cuidados essenciais.

O abrigo funciona diariamente das 22h às 6h, na Arena Brusque. Qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade, pode se dirigir diretamente ao local para ser acolhida.

