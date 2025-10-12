Saiba quantas pessoas passaram pela 38ª Fenarreco nos três primeiros dias de festa

Mais de 35 mil pessoas passaram pelos três primeiros dias da 38ª Fenarreco em Brusque. O evento iniciou na quinta-feira, 9, e segue até 19 de outubro.

O número foi divulgado pela Prefeitura de Brusque. A contagem foi feita até este sábado, 11, e representou o público dos três primeiros dias de festa.

Desfile na terça

O tradicional desfile da Fenarreco está marcado para acontecer na terça-feira, 14, na avenida Beira Rio. O desfile, que aconteceria na semana passada, precisou ser adiado por causa das más condições climáticas.