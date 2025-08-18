Saiba quanto a Apae de Guabiruba arrecadou com bazar de mercadorias apreendidas pela Receita Federal

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Guabiruba arrecadou R$ 472,7 mil no bazar de mercadorias apreendidas pela Receita Federal, realizado na sexta-feira e no sábado, 15 e 16, na sede da instituição.

Entre os itens vendidos estavam roupas, calçados, eletrônicos, perfumes, brinquedos, cosméticos e outros produtos. Toda a arrecadação será destinada aos projetos mantidos pela Apae. A entrada para o evento foi gratuita.

