Saiba quanto choveu em Botuverá nas últimas 24 horas

A Defesa Civil divulgou o acúmulo de chuva registrado em diversas cidades catarinenses nas últimas 24 horas. Em Botuverá, choveu 71,9 mm. Já em Guabiruba, o volume foi de 79 mm. Os dados de Brusque não foram divulgados, pois o município não aparece na lista dos maiores volumes.

Botuverá pode decretar situação de emergência em meio às fortes chuvas da terça-feira, 30. Segundo o prefeito Victor Wietcowsky (PP), a decisão sobre o decreto deve ser tomada nesta quarta-feira, 31. Os bairros Lageado Alto, Baixo e De Fora foram muito afetados.

Há turistas ilhados em uma pousada no Lageado Alto. Seriam quatro famílias. Os carros ficaram no outro lado do ribeirão, que está cheio e impede o acesso dos turistas aos seus veículos.

A previsão de pico do rio Itajaí-Mirim, em Brusque, não se confirmou, e o nível voltou à normalidade. A projeção da Defesa Civil era de que o rio chegasse a 4,8 metros por volta da 1h desta quarta-feira, 31. No entanto, nesse horário, ele estava em 4,16 metros.

À 1h25, o nível era de 4,14 metros. Já às 6h30, o rio marcava 2,88 metros, indicando a volta à normalidade, que é entre 0,80 e 3 metros.