Saiba quantos casos de dengue Guabiruba já registrou em 2024

A Vigilância Epidemiológica de Guabiruba atualizou os dados sobre a incidência de dengue no município, revelando um total de 53 pacientes guabirubenses suspeitos ou confirmados, dos quais 11 testaram positivo para a doença.

O levantamento recente destaca a importância de medidas preventivas e de conscientização na comunidade para combater a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue.

Desde o início dos levantamentos, foram registrados 68 focos de dengue na cidade, evidenciando a necessidade contínua de ações de controle e prevenção por parte das autoridades e da população local.

Os casos suspeitos de dengue se dividem nos seguintes números em cada bairro:

Guabiruba Sul: cinco casos

Aymoré: sete casos

Pomerânia: dois casos

Centro: cinco casos

Imigrantes: dez casos

São Pedro: 15 casos

Lageado Alto: nenhum caso registrado

Lageado Baixo: nove casos

Planície: nenhum caso registrado

De acordo com a prefeitura do município, a população será prontamente informada assim que a vacina estiver disponível para aplicação, juntamente do calendário de vacinas.

Cemitério e a proliferação da Dengue

Junto com os dados, a prefeitura enumera algumas dicas de como se prevenir do mosquito.

Com a incidência da dengue em nosso município, a prática de levar flores ao cemitério exige algumas ações preventivas e uma delas é o cuidado com vasos de flores (Embalagens) ou plantas.

Os cemitérios são locais onde pode ocorrer facilmente a criação e proliferação do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue e da febre chikungunya. A água parada em vasos de flores e outros objetos, principalmente nos dias mais quentes, se torna o ambiente propício para o mosquito se desenvolver.

O hábito de levar flores aos entes que já partiram pode intensificar essa possibilidade de proliferação. Por isso, é importante a consciência e cuidado de todos para soluções que evitem o acúmulo de água e, consequentemente, a formação de um criadouro para o mosquito.

Vejas algumas recomendações:

Não deixar recipientes, como vasos de flores, potes de margarina e vidros de conserva expostos ao tempo, onde podem acumular a água da chuva. Nem mesmo utilizar flores que necessitam ficar em um vaso com água para que conservem por mais tempo, pois é um alvo fácil para a criação do mosquito.

Uma opção é levar flores ou plantas ornamentais que estejam plantadas em vasos e ainda assim, preencher os pratinhos e vasos com areia, para evitar o acúmulo de água.

Retirar as embalagens dos vasos de flores

Medidas que auxiliam:

Lixeiras com tampa, furadas para não acumular água

Limpeza das lixeiras. Não só tirar a água acumulada.

Não deixar as lixeiras acumularem muito lixo

Independente do vaso, para não acumular água em dias chuvosos, colocar areia até a borda

Floreiras de espuma manter furada

Denúncias de foco

A Vigilância Epidemiológica ressalta que a população pode colaborar ativamente no combate à dengue denunciando focos do mosquito Aedes Aegypti.

Denúncias de possíveis criadouros podem ser feitas por meio do telefone/WhatsApp 47 3308 3123, em contato direto com a Vigilância.

