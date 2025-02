Saiba quantos empréstimos a Biblioteca Pública de Brusque realizou em 2024

Durante todo o ano de 2024, a Biblioteca Pública de Brusque concentrou seus esforços não só nos empréstimos de livros e número de atendimentos, mas também na atuação em projetos sociais, culturais e educativos.

Ao longo do ano, foram registrados 579 novos cadastros de usuários, e 9.744 empréstimos de livros, abrangendo literatura, técnicos, vestibular, infantis e histórias em quadrinhos. Foram mais de 52 mil consultas gerais no acervo, tanto presencialmente como de forma online.

Dos livros mais lidos, “O Poder do Hábito”, de Charles Duhigg, “É Assim que Acaba”, de Colleen Hoover, e “Diário de Um Banana – As Memórias de Greg Heffley”, de Jeff Kinney”, aparecem nos top 3.

A biblioteca também desempenhou um compromisso ambiental, encaminhando para reciclagem cerca de 100 kg de materiais entre papel e plástico, além do descarte adequado de tampinhas, lacres de alumínio e pilhas.

Outra iniciativa é o Varal Solidário, que realizou a doação de quase seis mil peças, entre roupas e outros materiais, sendo apresentado no 30º Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação (CBBD) como um exemplo de economia solidária aplicada ao contexto bibliotecário.

Seguindo os princípios da Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias (IFLA), a instituição garantiu acesso igualitário a todos os públicos.

O funcionamento manteve-se de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, sem fechar para almoço, e as atividades incluíram atendimento informacional e educacional, recebimento de doações e catalogação de acervo, apoio a colaboradores da Assistência Social, participação em comissões e organização de eventos culturais, além do atendimento a grupos escolares e do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

O ano também foi marcado por eventos promovidos pela Fundação Cultural. Em fevereiro, a equipe da Biblioteca participou dos encontros do Movimento ODS de Brusque. Em maio, doou 40 livros para bibliotecas afetadas por enchentes no Rio Grande do Sul e 300 exemplares para o evento “Prefeitura nos Bairros”.

Junho marcou a realização da 4ª Festa Literária de Brusque (FLIB). Em agosto, a biblioteca celebrou seus 60 anos e recebeu a exposição dos 170 anos da Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina

Em 2025, a Biblioteca vai focar em retomar projetos antigos. “Esse ano a gente vai entrar com um projeto bordado na Biblioteca, em parceria com a professora Maria, que é do arte educadora. Queremos retomar o Vamos à Biblioteca, e na 5° edição da Flib, vamos promover novamente um encontro com autores, e o terceiro encontro de clubes de leitura”, destacou a bibliotecária responsável pela Biblioteca, Katia Costa.

Leia também:

1. Jogo trazido por imigrantes italianos, brìscola terá campeonato em Botuverá

2. Novo pároco, padre Hélio Feuser assume paróquia São Luís Gonzaga

3. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (31/01 a 03/02)

4. Show do pagodeiro Ferrugem no Estádio Augusto Bauer, em Brusque, é adiado; saiba motivo e nova data

5. Incêndio atinge casa no bairro Águas Claras, em Brusque

Assista agora mesmo!

Samuray vira palco de romance entre DJ e jovem brusquense nos anos 80: