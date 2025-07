Saiba quem eram as vítimas fatais de acidente na BR-470, em Apiúna

Gabriela de Souza, de 36 anos, Marizete de Souza, de 61 anos, e a pequena Sophia foram as vítimas fatais de um grave acidente envolvendo um carro e um caminhão no km 102 da rodovia BR-470, em Apiúna, na manhã desta sexta-feira, 25. A colisão ocorreu por volta das 5h10.

As vítimas estavam a bordo de um Ford Galaxie LTD, que era conduzido por Kainan Kelvin Carvalho, de 28 anos. O veículo foi atingido por um caminhão na altura do bairro Ribeirão Roxo. Kainan e seus dois filhos sobreviveram, mas foram encaminhados em estado grave ao hospital.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão estava embriagado. O teste do bafômetro apontou 0,94 miligrama de álcool por litro de ar expelido, sendo quase o triplo do limite para configuração de crime de trânsito, que é de 0,3 mg/L. O condutor, de 28 anos, foi preso em flagrante.

O caminhão envolvido pertence a uma empresa de pães da cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. A empresa se manifestou sobre o caso na manhã desta sexta-feira, 25.

Além do motorista, que ficou preso às ferragens, havia um passageiro no caminhão, que saiu ileso. Ambos recusaram atendimento médico no local.

Vídeo flagra momento do acidente

Um motorista que trafegava no sentido contrário ao caminhão registrou o exato momento em que o veículo faz zigue-zague na pista antes de colidir frontalmente com o carro da família.

Equipes do Corpo de Bombeiros Voluntários de Ibirama, do Samu de Ascurra e de Ibirama, da Polícia Científica e da PRF foram acionadas para atender a ocorrência.

