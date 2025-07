Saiba quem ficará responsável pela retirada do trator que despencou de morro no Zantão, em Brusque

A reportagem obteve, em primeira mão, a informação de que o trator operado pela profissional Ana Clara Araújo no momento do acidente ocorrido na tarde desta terça-feira, 15, no bairro Zantão, em Brusque, será removido pelo setor de Agricultura do município.

Questionada sobre a responsabilidade pelo eventual pagamento de indenização, a prefeitura informou que o setor jurídico acompanha o caso para avaliar as medidas legais cabíveis.

Após o acidente, a tratorista foi socorrida e encaminhada ao Hospital Azambuja. “Ela está bem e recebe acompanhamento de um médico especialista”, informou um servidor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

O trator despencou de um morro e ficou preso entre um barranco e um muro. O acidente aconteceu por volta das 15h, na rua dos Eucaliptos. O resgate foi dificultado pelas condições do terreno, de difícil acesso.

Uma testemunha relatou à reportagem de O Município que o veículo da prefeitura realizava serviços de terraplanagem no alto do morro quando, repentinamente, tombou e caiu.

Leia também:

1. VÍDEO – Carro capota no bairro Imigrantes, em Guabiruba

2. “Laboratório de talentos”: imprensa portuguesa destaca relação do Brusque com o AVS

3. Parque das Esculturas passa por reforma e Fundação Cultural de Brusque busca transformá-lo em museu internacional

4. Igreja lotada encerra retiro com adolescentes realizado em Botuverá

5. Relembre quando terremoto foi sentido em Brusque há sete anos; veja relatos

Assista agora mesmo!

Festa do Búfalo marcou época em Botuverá com carne exótica, acampamento e jipeiros: