Saiba quem foi Renata Schumacher, proprietária de tradicional churrascaria de Guabiruba

Renata Schumacher Kormann, proprietária da churrascaria Schumacher, faleceu aos 91 anos em Guabiruba nesta sexta-feira, 17. Conhecido como “Schuma”, o estabelecimento foi comprado por Renata e seu marido, Harry Kormann, em 1974, com 12 anos de funcionamento.

Ele havia sido fundado em 1962 por Osvaldo Schumacher. No início, começou a atrair não apenas os moradores da pequena cidade, mas principalmente, os de Brusque, que vinham sábado e domingo almoçar no local.

Após a entrada de Renata e Harry no negócio, o carro-chefe do restaurante se tornou a culinária típica alemã. O marreco recheado e o eisbein (joelho de porco) foram apreciados por muitas pessoas, não apenas moradores de Guabiruba ou de Brusque, mas de várias cidades do Brasil e até de outros países, que sempre saíam encantados com a hospitalidade do local e a boa comida.

Encerramento

O tradicional restaurante fechou as portas em dezembro de 2022 e, nos últimos anos de funcionamento, Renata comandava a cozinha. Ela fazia questão de ir ao restaurante todos os dias pela manhã.

“As cozinheiras chegavam aqui às 7h para fazer o fogo e esquentar o fogão, mas quando elas chegavam a mãe já tinha acendido, ela gostava muito de fazer isso”, contou o filho de Renata, Orides Kormann.

Além de comandar a cozinha, outro ponto forte de Renata era o contato com as pessoas. Segundo ela mesma, isso era uma das coisas que ela gostava de fazer.

“A idade está aí, eu tenho pena, porque eu gosto de lidar com o público. Meu Deus, como vem gente de fora, até do Rio de Janeiro e São Paulo”, contou Renata ao O Município em 2017.

