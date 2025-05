Saiba quem são as candidatas à realeza da Festa da Integração de Guabiruba

A Prefeitura de Guabiruba anunciou as candidatas à realeza da tradicional Festa da Integração. A rainha e princesas escolhidas representarão o evento em 2026. As seis concorrentes foram apresentadas na última quarta-feira, 7 de maio, durante o lançamento oficial da 10ª Festa da Integração.

Conforme a prefeitura, as candidatas encantaram o público com simpatia e entusiasmo, marcando o início da disputa que culminará no concurso. O concurso é previsto para acontecer no domingo, 8 de junho de 2025, às 15h30min. A cerimônia integra a programação da 10ª edição da festa.

Conheça as candidatas:

• Carolaine Assunção, 26 anos, moradora do bairro São Pedro

• Eduarda Delagnelo Seubert, 18 anos, do bairro Aymoré

• Júlia Aparecida Ferreira da Silva, 19 anos, também do bairro São Pedro

• Maria Eduarda Heffelmann Cipriano, 19 anos, residente no bairro Lageado Baixo

• Micáelly Cauany Bevian, 22 anos, do bairro Lageado Alto

• Rafaela Cristina Seubert, 32 anos, moradora do bairro Aymoré

As eleitas para compor a nova corte terão a missão de representar e divulgar a Festa da Integração e o município em eventos locais e regionais ao longo do próximo ano. Além da beleza, as candidatas também serão avaliadas pela desenvoltura, comunicação e compromisso com a cultura local.

Leia também:

1. Homem diz estar sendo ameaçado de morte em bar, pede ajuda para mulher e a assedia em Brusque

2. Mães de muitos: conheça histórias de brusquenses que formaram grandes famílias

3. Trabalhador sofre queda de oito metros em empresa de Botuverá

4. “Brusque deve muito a ele”: Luciano Hang, Ingo Fischer e instituições se despedem do padre Nélio Schwanke

5. Festa de igreja, drive-thru do bem e mais: confira cinco coisas para fazer em Brusque neste fim de semana

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: