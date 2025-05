Saiba quem são as vítimas encontradas mortas dentro de carro em chamas em São João Batista

A Delegacia de Polícia de São João Batista divulgou nesta quarta-feira, 21, o nome de três das quatro possíveis vítimas do homicídio quádruplo ocorrido em São João Batista na noite do último sábado, 17. Na ocasião, um carro com os corpos foi encontrado em chamas na Estrada Municipal Timbezinho, no bairro Timbezinho. As vítimas têm entre 18 e 22 anos.

As informações foram divulgadas após uma série de investigações, incluindo a troca de informações com outras forças de segurança pública. As possíveis vítimas são:

Guilherme Vinicius Bittencourt, de 18 anos, natural de Gravataí e residente em São João Batista. Tinha uma passagem por crime contra o patrimônio.

Gabriel Salomão de Sousa, de 19 anos, natural de Tijucas e residente em São João Batista. Tinha uma “passagem” por crime de menor potencial ofensivo.

Gabriel de Azevedo Pereira, de 20 anos, natural de Porto Alegre e residente em São João Batista. Tinha passagens por tráfico de drogas, segundo a polícia;

De acordo com a Polícia Civil de São João Batista, a confirmação definitiva das identidades será feita através de exames periciais da Polícia Científica, em razão do estado dos corpos, e que poderá levar algumas semanas.

