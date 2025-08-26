Saiba situação do rio Itajaí-Mirim, em Brusque, chances de ocorrências e até quando chuva deve continuar

Com a chuva ininterrupta durante a manhã desta terça-feira, 26, a Defesa Civil de Brusque segue em monitoramento constante da situação do município. O coordenador do órgão, Edevilson Cugiki, informou que estão previstos volumes entre 30 e 50 mm ao longo do dia e que o nível do rio Itajaí-Mirim, em Brusque, permanece estável, em 1,39 metro.

Em alerta divulgado nesta terça-feira, a Defesa Civil colocou o município em estado de atenção e prevê chuva persistente e, por vezes, intensa até quarta-feira, 27.

O comunicado ainda informa que a chuva deve diminuir a partir de quinta-feira, 28, mas o tempo seguirá nublado, com possibilidade de precipitações fracas.

Até a publicação, não havia registros de ocorrências na cidade. No entanto, caso a previsão de chuva se confirme, não estão descartados alagamentos pontuais.

Nos demais pontos de monitoramento, os níveis também seguem dentro da normalidade. Em Vidal Ramos o rio registra 1,90 m, com leve elevação. Já em Botuverá, está em 0,86 m e, em Guabiruba, 0,68 metro.

