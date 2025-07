Salário mínimo deve aumentar em 2026; saiba novo valor

O governo federal prevê um aumento no salário mínimo para o ano de 2026. O novo valor deve chegar a R$ 1.630, um aumento de 7,37% em realação ao salário atual.

A previsão foi confirmada pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, durante apresentação da proposta orçamentária. Segundo a ministra, o valor representa, em termos reais, o maior dos últimos 50 anos. Do total, cerca de 2,5% é de ganho real acima da inflação.

A ministra também explicou que cada real de aumento no salário mínimo tem impacto direto de R$ 420 milhões nas despesas públicas, devido a benefícios vinculados como aposentadorias e abonos. A proposta segue em discussão no Congresso.

Ainda conforme o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO), há também previsão de aumento do salário mínimo para os três anos seguintes a 2026: 2027, R$ 1.630; 2028, R$ 1.823; e 2029, R$ 1.925.

Com as alíquotas de 7,5% do desconto referente ao INSS para quem ganha um salário mínimo, o salário líquido será de R$ 1.404,15, sem contar outros descontos não fixos. Aos que ganham dois salários mínimos, o salário líquido deve ser de R$ 2.778,27, também sem considerar os demais descontos não fixos.

