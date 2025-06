Saldo de empregos: comércio e construção lideram crescimento das vagas em Brusque

O levantamento do fluxo de empregos em Brusque no primeiro trimestre de 2025 apontou um saldo positivo de 1,8 mil vagas. Os setores do comércio e da construção lideram o crescimento em comparação com 2024. Os dados foram compilados pela Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc).

Apesar do saldo positivo, o número de empregos gerados foi 6,3% menor do que o registrado em 2024. Como de costume, a indústria continua sendo o setor com o maior saldo de empregos. Em 2025, o número chegou a 1.273, enquanto em 2024, foi de 1.544.

A vice-presidente da Federação, Rita Conti, afirma que o setor industrial brasileiro sentiu os impactos da vitória de Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos, em novembro de 2024. Segundo ela, houve um processo de desindustrialização e um aumento nos níveis de importação, o que, para o restante do ano, deve ser uma das dificuldades do setor.

“A China tem um poder de manufatura muito grande. Eles produzem um volume altíssimo em todos os setores, principalmente no têxtil. Houve facilitações, como preços mais competitivos, que permitiram a entrada desses produtos no nosso mercado. Por isso, nossa indústria está tirando um pouco o pé do acelerador, porque vamos competir com preços muito baixos”, explica.

Outro fator apontado por Rita é a situação econômica do país. Ela destaca que o aumento expressivo nos preços dos alimentos fez com que os consumidores deixassem de gastar com outros produtos, o que impactou diretamente a indústria. “O consumidor deixa de comprar um liquidificador para conseguir comprar comida”, resume.

Apesar desse comportamento do mercado, a Facisc destaca que, nos primeiros meses do ano, os segmentos de produção de eletrodomésticos e de facção de peças do vestuário foram os principais destaques do setor.

Rita também acredita que o avanço da inteligência artificial e da robotização pode impactar os postos de trabalho na indústria. No entanto, ela pondera que essa mudança não representa necessariamente uma perda, pois a adaptação tecnológica tende a reorganizar e fortalecer o setor de forma mecânica.

Comércio lidera crescimento

Em segundo lugar está o setor de serviços, com saldo de 235 vagas. Os números também ficaram abaixo dos de 2024, quando foram registradas 264 novas admissões.

Apesar de estar em terceiro lugar no ranking dos maiores saldos, o setor do comércio foi o que mais cresceu em comparação com 2024. Naquele ano, o saldo foi de 36. Já no mesmo período em 2025, chegou a 152, um crescimento de 116.

Nos serviços, a federação destaca a complementação diagnóstica e terapêutica, atividades esportivas e de contabilidade, e o apoio administrativo às agências de viagens. Já no comércio, os destaques estão no varejo de alimentos e bebidas, além do atacado de segmentos relacionados à construção.

O presidente do Sindilojas, Marcelo Gevaerd, afirma que o cenário é atípico já que, normalmente, nos primeiros meses do ano o saldo tende a ser menor, uma vez que muitos profissionais pedem demissão após serem contratados apenas para o período das festas de fim de ano.

“De outubro em diante, muitas pessoas são contratadas, então o saldo fica elevado. Já quando inicia o ano, logo em janeiro, os trabalhadores saem do ramo por ser um trabalho temporário. Mesmo assim, ele [o saldo] ficou bem maior que o do ano passado, então é uma porcentagem razoável”.

Questionado sobre a expectativa para o restante do ano, ele cita a previsão da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC): crescimento de 4% no comércio varejista restrito, 3,5% nos serviços e 5,5% nas atividades turísticas em 2025, impulsionado principalmente pela recuperação da renda e pelo baixo desemprego.

Mercado aquecido na região

Os números da construção civil também apresentaram melhora em relação ao primeiro trimestre de 2024. Naquele ano, o saldo foi de 87. Já em 2025, o total chegou a 138 — um salto de 51.

Izaias Otaviano, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Brusque e Região (Sintricomb), avalia que o mercado se mantém aquecido, mas que existe um déficit de mão de obra qualificada.

Ele diz que há vagas para a categoria e que grandes empresas deixam de assinar contratos por falta de qualificação dos trabalhadores.

“A realidade é diferente dos números. O mercado está aquecido em toda a região. Caso houvesse pedreiros qualificados, carpinteiros, armadores, haveria muito mais trabalhadores no ramo”, diz.

Para o setor, a Facisc destaca as construções de edifícios e os acabamentos finais, além da demolição, preparação de terrenos e administração de obras. O presidente do sindicato discorda da Federação e afirma que os fatores que contribuem para o saldo positivo envolvem todas as etapas da construção, não apenas a finalização.

“Hoje temos cerca de 15 prédios que serão construídos na região e, para começar, tem que ter a fundação. Vejo que todas as fases da obra são importantes, porque se fosse só o acabamento, o mercado não estaria aquecido como está. É um conjunto de fatores que aquecem a economia”.

Por fim, ele afirma que prédios levam anos para serem concluídos, o que garante emprego por um longo período. Com isso, o sindicato mantém boa expectativa para o setor ao longo de 2025.

“O nosso setor sempre vai ser um puxador da economia e de vagas no cenário nacional e municipal. Novos investimentos para obras de grande porte estão sendo feitos, o que manterá o setor em alta”.

O setor da agropecuária também mostrou recuperação. Em 2025, o saldo foi positivo em duas vagas. Em contrapartida, em 2024 o setor havia registrado saldo negativo, com nove profissionais a menos.

