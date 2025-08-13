Salomão, a lhama do Zoobotânico de Brusque, comemora primeiro ano com festa especial

A manhã desta quarta-feira, 13, começou com muita animação no Parque Zoobotânico, com direito a bolo especial e presentes para comemorar o primeiro aniversário de Salomão, a lhama nascida em 13 de agosto de 2024. Ele é filho de Don Juan e Elizabete, que cresceram no Zoológico de Brusque. A celebração especial foi preparada pelos funcionários do parque.

O nome Salomão foi escolhido em homenagem a duas freiras que passaram pelo recinto das lhamas no momento do parto e informaram os funcionários sobre o nascimento.

“No dia, foi realizada uma enquete para escolher o nome, que deveria ser composto por um nome de realeza e um nome bíblico, como forma de homenagear as freiras. O nome vencedor foi Salomão”, comentou a professora de educação ambiental, Priscila Dauer.

O Zoobotânico está localizado na praça das Bandeiras, no Centro, ao lado da Prefeitura, e funciona das 8h às 17h30, de terça-feira a domingo.

O ingresso custa R$ 5 para estudantes, professores e crianças de até 15 anos, e R$ 10 para adultos. A entrada é gratuita para crianças de até cinco anos, guias turísticos que acompanham grupos com mais de 10 pessoas e motoristas de excursão.

