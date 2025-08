Eu sou brusque e …

eu sou brusquense e é claro que sempre me perguntam…

tu és filho de quem?

eu sou brusquense e é claro que sempre me perguntam…

tu não quéx comprar uma rifa da capela tal?

eu sou brusquense e é claro que sempre me perguntam…

teu vô não trabalhou na fábrica da (Renaux, Schlosser, Buettner)?

eu sou brusquense e é claro que sempre me perguntam…

tu chegasse a ir na cachoeira do Minella e na Lagoa Sem Fim ?

eu sou brusquense e é claro que sempre me perguntam…

por que vocês gostam tanto de churrasco temperado no limão, cebola e sal?

eu sou brusquense e é claro que sempre me perguntam…

tu vais descer pra praia final de semana?

eu sou brusquense e é claro que sempre me perguntam…

tu lembras do Pavilhão da FIDEB?

eu sou brusquense e é claro que sempre me perguntam…

é verdade que a cidade de vocês é a cidade que mais cria marrecos no Brasil?

eu sou brusquense e é claro que sempre me perguntam…

por que vocês falam Bruxqui com xis e não Brusssssque com ésse?

eu sou brusquense e é claro que sempre me perguntam…

tu conhece o Luciano da Havan? então mostra uma foto com ele!

eu sou brusquense e é claro que sempre me perguntam…

quantas vezes tu já fosse pra madre paulina a pé?

eu sou brusquense e é claro que sempre me perguntam…

tu não queres ser festeiro da Igreja tal? teu pai e tua mãe sempre foram e tu não queres

nada com nada, né, seu jaguara

As mais mais de Brusque

E falando em Brusque sempre é bom lembrar, na opinião do Papo de Bar, as “Coisas que devem existir para sempre em nossa cidade na área gastro-etílica”:

 Empada do Lêba

 Pão com bolinho do Bar do João

 Chopp da Zehn Bier

 Alcatra e maionese da Churrascaria Rio Branco

 Tilápia frita do Preto Russi

 Pirão com linguiça da Fenarinha

 Xis Salada do KAOS

 Marreco com Spaetzle do Campi

 Pão caseiro da Panificadora Zen

 Pastel do GG

 Bolo da Dona Selma

 Costela do Paloschi

 Almoço do Restaurante do Bandeirante

 Atendimento do Bar do Duda Belli

 Cachorro quente da Festa da Azambuja

 Xis Salada do Cako

 Cachorrão do Sabor Zen

E se o Pablo Marçal tivesse nascido em Brusque

– teria sido o fundador do Clube Atlético Carlos Renaux

– a Fenajeep? mas é lógico que ele é que teria dado essa maravilhosa ideia pro pessoal

– teria comprado a primeira geladeira da Cônsul feita na cidade

– teria dado o primeiro tiro ali no Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque

– teria dito pra Vó do Guga falar pra mãe dele pra ela botar ele no tênis que o garoto

tinha futuro

– teria falado pro Ciro Roza como deveria ser feita a Beira-Rio

– teria sido o projetista do Loteamento Jardim Maluche

– teria ensinado o Campi como assar os marrecos para a primeira FENARRECO

– teria mostrado para a família Bruns a receita que ele mesmo inventou para fazer

linguicinha

– teria ensinado o Bruninho Moritz a tocar acordeon

– teria aberto a primeira sala comercial pra vender confecção na Azambuja

– teria dado a ideia pro Seu Arthur Schlösser para fazer os Jogos Abertos

– quem vocês acham que teria falado pro pessoal do Guarani construir a Goiabeira? ele,

né!

– teria sido o primeiro a investir pesado no Balneário Perequê, comprando terrenos a

preço de bicicleta

– teria sido o idealizador da Rodada de Negócios da AMPE, com certeza absoluta

– e quem vocês acham que teria inventado de colocar nata por cima da cuca de banana?

só poderia ter sido ele, é claro!

Puxando o Saco

O “Puxando o Saco” dessa semana manda um abraço aos aniversariantes Seu Ervino Wandrey, Luciano Fialho, Bruno Werner Metzler Filho, Cristiano Tarter, Jaison

Minella, Cláudio Mendes de Lima (Boko), Seu Marcos Welter, Aderlei Pereira e Alex Sandro Landeira, Nesse final de semana temos o tradicionalíssimo rodeio do CTG Laço do Bom Vaqueiro na cidade, um dos maiores eventos de rodeio do estado, com várias atrações e uma estrutura de primeira lá na Estrada da Fazenda. E Salve Brusque imortal, 165 anos de muito trabalho e história, fiquem todos com Deus e bom final de semana!

Sabedoria Butecular

“Esposa não é para sempre, mas ex-esposa é!”

Fábio Jr.