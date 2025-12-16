Samae adia obra na Ponte do Guarani em Brusque para a noite desta terça-feira

Durante a noite desta terça-feira, 16, será realizada, pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) a interligação da adutora de 500 mm instalada na Ponte do Guarani com a rua General Osório.

O horário da obra foi adiado devido às condições climáticas. A intervenção está programada para iniciar após as 22h e deve seguir durante a madrugada de quarta-feira, 17.

Durante a execução da obra, um pequeno trecho em frente à ponte ficará em meia-pista. A previsão é de que o tráfego seja normalizado já pela manhã.

Condutores devem circular com atenção redobrada nas imediações da obra. “Teremos maquinário trabalhando no local. Pedimos a compreensão e a colaboração da população nesse momento tão importante”, comenta o diretor-geral de operações do Samae, Ruan Reis.

