Samae alerta para possível desabastecimento em bairros de Brusque devido as chuvas em Vidal Ramos

O Servico Autônomo municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque comunicou no fim da tarde desta segunda-feira, 4, que, em decorrência das chuvas ocorridas em Vidal Ramos e região, algumas localidades da cidade, sobretudo as mais altas, poderão sofrer com desabastecimentos pontuais e temporários.

De acordo com a nota, a turbidez (resíduos sólidos) na água colhida para tratamento aumentou consideravelmente nas últimas horas, passando dos 13 mil NTU. Com isso, foi preciso parar os trabalhos na Estação de Tratamento de Água (ETA) Central, que é responsável por 85% do abastecimento da cidade de Brusque.

Neste período, o Samae pede que os consumidores façam uso racional da água.

Assista agora mesmo!

BRIGADEIRO FIT: SOBREMESA DELICIOSA SEM LACTOSE: