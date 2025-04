Samae atualiza situação do abastecimento de água em Brusque

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque informou que os problemas registrados na substituição de bombas no setor de captação, no bairro Guarani, foram solucionados na noite da segunda-feira, 28.

De acordo com o Samae, o abastecimento já foi restabelecido em parte da cidade, mas algumas regiões mais altas e pontos de final de rede ainda podem enfrentar instabilidade. Moradores relatam que em áreas do Primeiro de Maio e do Rio Branco a água ainda não retornou.

A expectativa é de que o fornecimento de água seja completamente normalizado ao longo desta terça-feira, 29.

Enquanto isso, o Samae disponibiliza caminhões-pipa para atender, prioritariamente, escolas, Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e hospitais.

À medida que houver disponibilidade, residências com acesso facilitado também poderão ser abastecidas. Moradores que necessitarem do serviço devem entrar em contato pelo telefone (47) 3255-0500.

