Samae Brusque registra maior índice de turbidez dos últimos 13 anos; saiba quanto

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque registrou, na segunda-feira, 4, o mais elevado índice de turbidez (resíduos sólidos) na água bruta dos últimos 13 anos, alcançando 14.440 mil NTU.

O aumento recorde dessa turbidez foi ocasionado pelas intensas chuvas que caíram na cidade de Vidal Ramos no último domingo, 3.

Na manhã de segunda-feira, por volta das 9h, a turbidez estava estável; no entanto, a partir das 10h, começou a aumentar no rio Itajaí Mirim, atingindo o pico de 14.440 NTU às 14h30.

A elevada turbidez é atribuída à última enchente no município, onde as margens do rio acumularam grande quantidade de areia e lama, sendo que essa água carregou todo esse material para dentro do rio. “Nos 13 anos em que trabalho no Samae, este foi o maior pico que testemunhei”, declara Ricardo Bortolotto, químico responsável pelo Samae.

Na madrugada de terça-feira, a Estação de Tratamento de Água (ETA) central, responsável por 85% do abastecimento no município, retomou suas operações na vazão máxima.

