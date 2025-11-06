Samae cogita aumentar para R$ 5 mil multa a quem faz “gato de água” em Brusque

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque planeja intensificar a aplicação de multa por furto de água. Hoje, a punição ao infrator é de R$ 200, e pode ser ampliada para R$ 5 mil. O projeto é para o início de 2026. A autarquia deve começar uma campanha de conscientização nas próximas semanas.

O crime de furto de água ocorre, geralmente, quando é feito um “gato”, uma ligação clandestina da rede de abastecimento direto à casa do infrator. Assim, não passa pelo relógio e o custo pelo consumo não é gerado. O Samae possui alguns registros de casos assim.

O diretor-presidente do Samae, Rodrigo Cesari, afirma que, além da aplicação da multa de R$ 5 mil, a autarquia vai passar a registrar boletins de ocorrência na delegacia. Desta forma, o infrator terá que responder à Polícia Civil.

“Furto de água é crime. Faremos boletins de ocorrência. Queremos aplicar multa de R$ 5 mil, mas cogitamos um modelo diferente: iniciar com R$ 2,5 mil para que seja dobrado em caso de reincidência. Ainda estamos analisando o modelo”.

Cesari compara a intenção com a recente lei municipal que tornou possível multa de R$ 5 mil para quem picha locais públicos e privados de Brusque.

Para o diretor-presidente do Samae, houve diminuição de casos de pichação a partir da regulamentação. A aposta da autarquia é que subir significativamente o valor da multa por furto de água irá impedir a prática do crime.

O gato de água prejudica os vizinhos do infrator. Isso porque a pressão para distribuir água em determinada rua é calculada. Caso o furto ocorra no meio da via, por exemplo, faltará água para o morador do final da rua. Além disso, gera prejuízo ao Samae.

“A água que às vezes deixa de chegar a quem paga pelo serviço vai para quem furta. No final da rede, a pessoa é prejudicada. Além de ser um crime, o infrator está prejudicando os moradores do entorno”, diz.

A iniciativa do Samae terá que passar pela Agência Intermunicipal de Regulação do Médio Vale do Itajaí (Agir) para entrar em vigor.

