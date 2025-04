Samae de Brusque abre barragem e deixa trecho do rio Itajaí-Mirim praticamente seco; veja fotos

O leito do rio Itajaí-Mirim, no trecho urbano (Beira Rio) de Brusque, está visivelmente mais seco nos últimos dias, chamando a atenção de moradores e gerando dúvidas sobre o motivo da alteração no cenário.

A situação, no entanto, é resultado de uma ação programada do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), que está realizando uma intervenção técnica na estrutura de captação de água.

Segundo o diretor-presidente da autarquia, Breno Neves Nunes, a diminuição do nível do rio foi necessária para permitir a substituição do sistema antigo de captação por um modelo mais moderno e eficiente. A obra está sendo realizada na estação localizada no bairro Guarani.

“Abrimos a barragem do rio na altura da nossa captação para ter acesso à caixa de coleta e poder fazer todas as interligações do novo sistema”, explica Breno.

A intervenção faz parte de um conjunto de melhorias operacionais que incluem a instalação de uma nova adutora de 500 milímetros, que transportará a água bruta captada até a Estação de Tratamento Central.

Com isso, o Samae também substituirá bombas antigas por modelos mais eficientes, que devem gerar economia de energia e ampliar a capacidade de vazão e tratamento.

Além disso, o novo sistema será interligado à Estação de Tratamento Modular, adquirida recentemente e com previsão de chegada para a próxima segunda-feira, 28.

“Esse processo todo vai nos permitir tratar um volume maior de água, com mais eficiência energética. É um ganho significativo para o abastecimento da cidade”, ressalta o diretor-presidente.

Retorno do nível

O nível do rio começou a ser rebaixado no início da semana, e a previsão é que a obra seja concluída até domingo, 27.

Ainda nesta sexta-feira, 25, o Samae iniciou o processo de fechamento da barragem. A expectativa é que o nível da água volte ao normal nos próximos dias.

A baixa do rio expôs parte do assoreamento do leito, um problema que há anos preocupa ambientalistas e especialistas em gestão hídrica.

A dragagem, apontada como solução técnica, poderia ampliar a área do canal e aumentar a vazão da água — o que ajudaria a evitar alagamentos em épocas de chuva intensa, já que vazão é resultado da multiplicação entre velocidade e área.

“A intervenção foi programada e é extremamente necessária para modernizar o sistema. Com o rebaixamento do nível, aparecem bancos de areia e outras formações, mas isso já está sendo revertido”, afirma Breno.

Durante o domingo, poderá haver paralisação temporária na distribuição de água em Brusque, em virtude da interligação dos sistemas. O Samae orienta a população a fazer uso consciente da água durante esse período.

