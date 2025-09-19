Samae de Brusque abre processo seletivo para cargos temporários com salário de mais de R$ 4,5 mil

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque publicou dois novos editais para contratação, em caráter temporário, dos cargos de agente de operação em ETA/ETE e encanador.

As inscrições dos referidos seletivos iniciam nesta sexta-feira, 19, e seguem até a próxima quinta-feira, 25. Os interessados devem se inscrever exclusivamente de forma on-line.

O cargo de encanador possui carga horária de 40 horas semanais e remuneração de R$ 4.511,47 mais benefícios, sendo requisito para admissão o Ensino Médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (categoria AB).

Já o cargo de agente de operação em ETA/ETE, conta com carga horária 12×36 com remuneração também de R$ 4.511,47 mais benefícios. A formação mínima exigida é Ensino Médio completo, com registro no Conselho ou Órgão Fiscalizador da Profissão (CRQ) e Carteira Nacional de Habilitação (categoria B).

A seleção

O processo seletivo, anteriormente publicado para contratação do cargo de agente de operação em ETA/ETE, precisou ser cancelado para adequação dos critérios de seleção em consonância com o entendimento do Tribunal de Contas do Estado (TCE-SC).

Dessa forma, a seleção dos candidatos se dará por meio de prova objetiva a ser aplicada para os inscritos no dia 12 de outubro, de forma a garantir a isonomia e impessoalidade na contratação dos servidores do Samae.

O local e horário da prova serão divulgados no dia 8 do mesmo mês. Os editais completos com todas as informações podem ser acessados através do site oficial do Samae, na aba editais.

Leia também:

1. Retomada dos trabalhos da usina de asfalto de Brusque acelera pavimentações e reduz custos

2. “Estavam desesperadas”: PM prende homem que agrediu e ameaçou companheira, sogra e filha, em Brusque

3. Escola de Botuverá se manifesta após caso de estupro de aluna de 12 anos

4. Pronto Atendimento Infantil do Hospital Imigrantes é reinaugurado em Brusque

5. Após decisão do STF, Beto Carrero irá fornecer água gratuita para visitantes; entenda

Assista agora mesmo!

Mini Fazenda Colcci: como tudo começou e por que acabou em Brusque:

