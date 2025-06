Samae de Brusque abre processo seletivo para contratação de engenheiros; saiba salário

O serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Brusque (Samae) publicou um processo seletivo para a contratação em caráter temporário, dos cargos de Engenheiro Civil, Engenheiro Mecânico e Engenheiro Eletricista. As inscrições já estão abertas e seguem até sexta-feira, 6.

Ambos os cargos exigem formação completa na área de atuação. A carga horária é de 40 horas semanais e a remuneração é de R$ 7.857 mais R$ 750 de auxílio alimentação, além de benefícios.

Os interessados podem realizar sua inscrição presencialmente no Centro de Atendimento do Samae, na rua Moritz Germano Hoffmann, nº 107, no Centro, das 8h30 às 11h e das 13h30 até às 16h.

O edital com todas as informações pode ser acessado através do site do Samae. Em caso de dúvidas, o contato pode ser feito através do telefone: (47) 3255-0500.

