Samae de Brusque abre processo seletivo para contratação temporária; saiba como participar

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque abriu um processo seletivo para a contratação temporária de agente de operações em ETA/ETE. O salário para a função passa de R$ 4,5 mil. As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de agosto.

Conforme a autarquia, para contratação, o candidato deve ter ensino médio completo, registro no conselho ou órgão fiscalizador da profissão, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B, além de atender aos demais requisitos previstos no edital. As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site ps.brusque.sc.gov.br entre os dias 12 e 18 de agosto, das 8h às 17h. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

O cargo oferece remuneração de R$ 4.511,47, mais auxílio-alimentação de R$ 750,00, com jornada de trabalho no regime 12×36.

A seleção será feita por meio da análise de títulos e do tempo de experiência comprovada na função, com critérios de pontuação detalhados no documento. O resultado preliminar será divulgado no dia 2 de setembro, com prazo para recursos no dia 3. O resultado final está previsto para 8 de setembro, e a convocação dos aprovados será feita conforme a necessidade do Samae, respeitando a ordem de classificação.

O edital completo, com todas as informações sobre requisitos, documentos exigidos e cronograma, está disponível no site oficial da Samae.

Leia também:

1. EXCLUSIVO – Em vídeo inédito, condenada admite participação no assassinato de Chico Wehmuth e aponta cúmplices

2. Frio e chuva sob análise: entenda o que pode mudar no inverno em Brusque

3. Polícia Civil conclui inquérito sobre assassinato de homem no bairro Cedro Alto, em Brusque

4. Após anos de impasse, Governo de SC construirá casas para a comunidade indígena em José Boiteux

5. Mudança de planos: ponte do Pilolo, em Brusque, não será mais interditada

Assista agora mesmo!

Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora:

