Samae de Brusque alerta para golpes com falsa cobrança de faturas atrasadas

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque fez um alerta para a comunidade sobre um golpe com a utilização do nome da instituição. Os criminosos fazem ligações por telefone se identificando como servidores públicos. Após isso, pedem valores em Pix para saldar faturas em aberto.

Em nota, divulgada nesta semana, o Samae informou que não faz nenhum tipo de solicitação financeira sem ser via fatura enviada aos clientes. As faturas em atraso podem ser vistas no site samaebru.com.br.

