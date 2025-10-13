Samae de Brusque inaugura novo reservatório no Bruschal com capacidade para 500 mil litros

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Brusque (Samae) inaugurou nesta segunda-feira, 13, o novo reservatório do Bruschal, uma obra considerada estratégica para o reforço do sistema de abastecimento de água da cidade.

Com capacidade para armazenar 500 mil litros, o reservatório deve beneficiar diretamente os moradores dos bairros Azambuja, Souza Cruz, Paquetá e da rua Nova Trento. A estrutura foi construída na rua Leonardo Alflen, em terreno cedido pela Mitra Diocesana, e substitui o antigo reservatório instalado em uma área de risco.

Durante o ato de entrega, o prefeito André Vechi destacou que a mudança era necessária para garantir segurança e eficiência no abastecimento.

“Essa obra substitui um reservatório que estava em uma área de risco, o que gerava preocupação entre as famílias. O antigo reservatório operava com apenas 30% da capacidade por causa de restrições judiciais, deixando parte da população sem água em alguns dias. Agora, com a nova estrutura, podemos operar com 100% da capacidade, em um local seguro e com pressão adequada para atender várias regiões”, afirmou o prefeito.

O diretor-presidente do Samae, Rodrigo Cesari, também destacou o trabalho das equipes envolvidas e o impacto da obra para os moradores.

“Esse reservatório foi construído para resolver um problema da população, mas acabou gerando preocupação por causa da localização. Desde 2022, havia uma operação limitada, com menos de 50% da capacidade. Hoje entregamos uma estrutura que finalmente cumpre sua função, garantindo estabilidade no fornecimento de água”, afirmou.

O evento contou com a presença de representantes da prefeitura, vereadores e servidores da autarquia, que acompanharam o ato simbólico de inauguração.

Assista agora mesmo!

Antes da Estaiada: conheça a história das antigas pontes do Centro de Brusque:

