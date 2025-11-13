Samae de Brusque inicia recuperação asfáltica na rua Vendelino Maffezzolli nesta sexta-feira

A obra de ampliação de tubulação realizada na rua Vendelino Maffezzolli, no bairro Santa Terezinha, em Brusque, foi finalizada.

A partir desta sexta-feira, 14, se o tempo colaborar, será iniciada a recuperação asfáltica do local. A obra será realizada entre a Ponte da Bilu e a rótula da Unifebe, nas proximidades da rua Dorval Luz.

O local recebeu ampliação com instalação de uma rede de 400 milímetros que vai garantir mais água para essa região.

“Foi uma importante obra que trará benefícios para toda a comunidade do bairro. É mais água chegando, mais água sendo distribuída e mais pressão para as residências”, comenta o diretor-geral de Operações, Ruan Reis.

Durante os trabalhos, o trânsito no local será acompanhado pela Secretaria de Trânsito de Brusque (SETRAN), que dará apoio à execução dos serviços e orientará motoristas e pedestres para manter a segurança e a fluidez do tráfego.

