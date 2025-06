Samae de Brusque prevê investimento de R$ 300 milhões em melhorias para os próximos cinco anos

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque prevê um investimento de R$ 302,7 milhões em melhorias para os próximos cinco anos. Um plano de ações foi elaborado com recursos exclusivamente municipais.

O planejamento foi desenvolvido pela equipe técnica da autarquia em resposta a um requerimento do vereador Felipe Hort, que solicitou um relatório completo dos casos de interrupção no fornecimento de água registrados no último ano.

Segundo o documento, o único episódio significativo ocorreu devido a uma obra no sistema de captação no bairro Guarani, em maio, que deixou parte da população sem água por quase dez dias.

Por outro lado, o laudo destaca que houve registros corriqueiros, como rompimentos emergenciais de adutoras e redes locais, quedas de energia em estações de bombeamento e obras de ampliação e melhoria do sistema.

“No mais, os desabastecimentos ocasionados são imprevisíveis e com variações quanto à duração, abrangência e causa”, diz o documento.

ETA Cristalina, ampliação da rede e novos reservatórios: os planos do Samae

Os planos do Samae estão focados na expansão e modernização da infraestrutura hídrica, além de medidas para situações de emergência. O planejamento baseia-se em diagnósticos técnicos, projeções de crescimento populacional e diretrizes de sustentabilidade.

Parte dos trabalhos estará concentrada na Estação de Tratamento de Água (ETA) Central, que terá sua capacidade aumentada de 350 para 500 litros por segundo. Também será implantado o tratamento de esgoto na ETA Central e nos sistemas isolados, além da construção da ETA Cristalina.

O Samae ainda prevê a construção de quatro novos reservatórios de água e a substituição de quatro mil hidrômetros por ano. Além disso, serão implantados cinco mil metros de rede de abastecimento anualmente.

A verba municipal será usada prioritariamente em áreas de vulnerabilidade hídrica e em projetos de eficiência energética. No entanto, o orçamento incluirá recursos de outras esferas para o início das obras da ETA Cristalina.

Outro item importante na programação do Samae é a implantação de um plano de contingência para períodos de estiagem e situações de emergência. Esse plano contará com o uso de caminhões-pipa, campanhas para o uso racional de água e monitoramento em tempo real dos níveis dos reservatórios e captações, com o apoio de tecnologia e sensores.

Causas da falta de água

Em outro ponto do documento, o Samae explica as causas da falta de água em regiões específicas de Brusque. O principal fator é a redução da pressão de entrada nas residências, especialmente em pontos mais altos, provocada pelo subdimensionamento das redes de distribuição.

Além disso, a autarquia destaca o aumento expressivo do consumo em horários de pico, principalmente em períodos de calor intenso, o que sobrecarrega o sistema.

As chuvas intensas também contribuem para a falta de água, pois elevam a turbidez e reduzem a vazão de tratamento nas ETAs, de modo a manter a qualidade da água dentro dos padrões exigidos. Outras causas incluem intervenções operacionais e manutenções.

“Destacam-se ainda as interrupções necessárias para reparos em redes afetadas por outras obras de infraestrutura (como sistemas de macrodrenagem), bem como pela elevada idade de parte das redes existentes no município”, diz o laudo.

Em relação às estações de bombeamento, o Samae afirma que as interrupções ocorrem pontualmente para a realização de intervenções de manutenção e para atender demandas de ampliação e melhoria da capacidade de adução.

