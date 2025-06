Samae de Brusque prorroga inscrições de processo seletivo para engenheiros; veja novo prazo

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Brusque, Samae, prorrogou o prazo de inscrições para a contratação temporária de engenheiros civil, mecânico e eletricista. Os interessados têm até sexta-feira, dia 13 de junho, para participar da seleção.

Os cargos exigem formação superior completa na respectiva área. A carga horária é de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 7.857,00, além de R$ 750,00 de auxílio-alimentação e outros benefícios.

As inscrições devem ser feitas presencialmente no centro de atendimento do Samae, localizado na rua Moritz Germano Hoffmann, no Centro. O atendimento ocorre das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h.

O edital completo pode ser consultado no site oficial do Samae. Em caso de dúvidas, o contato pode ser feito pelo telefone (47) 3255-0500.