Samae de Brusque solicita uso racional da água devido alta turbidez

Com a previsão de chuva persistente até o início da próxima semana, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque reforça o pedido para que a população utilize água de forma consciente. A combinação entre a instabilidade do tempo e o aumento da vazão dos rios que cruzam outros municípios eleva a turbidez da água, o que impacta diretamente no ritmo de tratamento e distribuição do serviço.

Segundo Éder Manrich, coordenador da Estação de Tratamento de Água (ETA) Central, as chuvas intensas trazem um volume maior de resíduos naturais, exigindo uma atuação constante das equipes técnicas. “Quando a água chega com muitos sólidos, precisamos fazer descargas de fundo com mais frequência nos decantadores. Parte dessa água precisa ser descartada, o que reduz temporariamente a produção, mas é essencial para garantir a qualidade da água tratada”, explica.

De acordo com o Samae, o trabalho segue em ritmo intenso para garantir o abastecimento em toda a cidade. “Fazemos manobras operacionais para assegurar que a água chegue a todos os bairros. A ETA modular da Limeira tem sido uma grande aliada, graças à sua estrutura moderna e eficiente”, acrescenta.

O diretor-presidente da autarquia, Breno Nunes, destaca que, ao contrário dos anos anteriores, o consumo de água neste período segue elevado. “Com a chegada do inverno, é comum observarmos uma redução no consumo, mas isso ainda não aconteceu. Por isso, reforçamos o pedido para que a população evite o uso excessivo, especialmente em atividades como lavagem de carros, calçadas e áreas externas”, finaliza.

