Samae descobre esquema de furto de água que abastecia 24 kitnets em Brusque há mais de um ano

Na manhã desta quarta-feira, 3, uma ligação clandestina de água e energia foi identificada em um imóvel localizado na avenida Getúlio Vargas, em Brusque. Segundo a Polícia Militar, o responsável pelo local não foi encontrado.

Um boletim de ocorrência já foi registrado, e os policiais acompanham a equipe do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) no processo de desligamento das ligações irregulares.

O diretor-presidente do Samae, Rodrigo Cesari, informou que a equipe identificou um furto de água no imóvel, onde o proprietário possui aproximadamente 24 kitnets, todas abastecidas de forma irregular.

“Pelo que contabilizamos, são cerca de 24 kitnets. Da outra vez em que identificamos uma irregularidade no local, foi por meio de denúncia; desta vez, a constatação ocorreu pelo trabalho da nossa equipe. Há cerca de dois meses criamos o setor de perdas, responsável justamente por identificar ocorrências como o furto de água. A verificação foi feita a partir do cruzamento de dados”, explica Cesari.

Segundo ele, o Samae estima um prejuízo de aproximadamente R$ 45 mil. O proprietário possuía uma ligação que consumia cerca de 400 metros cúbicos de água por mês, mas esse volume caiu repentinamente para 9 m³, depois para 3 m³, comportamento que se repete há 14 meses o que levantou a suspeita.

“Com o setor de perdas instituído, a equipe passou a analisar os dados e, após a verificação, esteve no local e constatou o furto de água por meio de ligação clandestina. São dois hidrômetros em nome do mesmo proprietário, ambos com ligações irregulares que abasteciam todas as kitnets”, relata o presidente.

A Polícia Militar prestou apoio à operação e registrou o boletim.

