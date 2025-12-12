Samae descobre furto de água em clube de Brusque que estava com abastecimento cortado desde 2012
Ligação abastecia a sede administrativa e as piscinas do estabelecimento
Ligação abastecia a sede administrativa e as piscinas do estabelecimento
O Samae de Brusque, por meio do Setor de Perdas, identificou uma ligação clandestina de água em um clube da cidade que tinha o abastecimento oficialmente cortado desde 2012 por falta de pagamento.
A irregularidade foi detectada durante uma fiscalização de rotina, após suspeitas de consumo irregular. O nome do clube não foi divulgado.
Segundo o diretor-presidente do Samae, Rodrigo Cesari, a inspeção constatou que a água era desviada diretamente da rede da autarquia para o sistema interno do clube.
“Com isso, uma grande quantidade de água vinha sendo utilizada ao longo dos anos sem registro, sem cobrança e sem conhecimento da autarquia”, explicou.
A ligação abastecia a sede administrativa e as piscinas do clube. Cesari destacou que, ao longo dos anos, a entidade passou por diferentes gestões, o que dificulta a identificação do responsável pelo desvio.
“Já entramos em contato com o atual presidente, que prontamente se dispôs a realizar toda a regulamentação necessária”, afirmou.
O Samae reforça que denúncias de irregularidades podem ser feitas pela Ouvidoria, pelo telefone 156, pelo (47) 3255-0500, pelo e-mail ouvidoria@samaebru.com.br
ou presencialmente na Central de Atendimento, no Centro da cidade.
Leia também:
1. Incêndio destrói forro e danifica diversos cômodos em casa de Brusque
2. Duas mulheres são presas por tráfico de drogas em casa de prostituição, em Botuverá
3. Aluna de 9 anos morre em Guabiruba
4. Chuva sob atenção: veja o que pode acontecer em Brusque no fim de semana
5. Botuverá terá orçamento de quase R$ 50 milhões para o ano de 2026
Primeira fábrica de fogos de Guabiruba encerrou atividades após explosão fatal: