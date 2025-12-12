Samae descobre furto de água em clube de Brusque que estava com abastecimento cortado desde 2012

O Samae de Brusque, por meio do Setor de Perdas, identificou uma ligação clandestina de água em um clube da cidade que tinha o abastecimento oficialmente cortado desde 2012 por falta de pagamento.

A irregularidade foi detectada durante uma fiscalização de rotina, após suspeitas de consumo irregular. O nome do clube não foi divulgado.

Segundo o diretor-presidente do Samae, Rodrigo Cesari, a inspeção constatou que a água era desviada diretamente da rede da autarquia para o sistema interno do clube.

“Com isso, uma grande quantidade de água vinha sendo utilizada ao longo dos anos sem registro, sem cobrança e sem conhecimento da autarquia”, explicou.

A ligação abastecia a sede administrativa e as piscinas do clube. Cesari destacou que, ao longo dos anos, a entidade passou por diferentes gestões, o que dificulta a identificação do responsável pelo desvio.

“Já entramos em contato com o atual presidente, que prontamente se dispôs a realizar toda a regulamentação necessária”, afirmou.

Denúncias

O Samae reforça que denúncias de irregularidades podem ser feitas pela Ouvidoria, pelo telefone 156, pelo (47) 3255-0500, pelo e-mail ouvidoria@samaebru.com.br

ou presencialmente na Central de Atendimento, no Centro da cidade.

