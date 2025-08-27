Samae detalha possíveis causas de rompimento de tubulação no Centro de Brusque e prazo para serviços

O diretor-geral de operações do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque, Ruan Carlos Reis, explicou ao jornal O Município as possíveis causas do rompimento da tubulação na rua Eduardo Von Buettner, no Centro, e o prazo para conclusão dos serviços. A reportagem conversou com ele em frente ao prédio onde o estacionamento subterrâneo ficou inundado na manhã desta quarta-feira, 27.

Ruan afirma que o Samae foi acionado por volta das 6h e, logo que a equipe chegou ao local, fechou os registros para isolar a rede. Conforme ele, esse processo levou entre 30 e 40 minutos, quando o estacionamento já estava tomado pela água.

“A água foi direcionado totalmente para dentro do prédio, o que ocasionou maiores transtornos”, diz.

O diretor-geral apontou quatro possíveis causas para o rompimento. A primeira é a idade da adutora, em funcionamento há vários anos. Outro fator é o elevado volume de água que passa pela tubulação, já que ela está localizada próxima ao reservatório da autarquia.

Ruan também diz que a oscilação do solo ou mudanças de temperatura podem ter contribuído para o problema. A previsão do Samae é finalizar o serviço por volta das 12h.

Ele explica que a autarquia possui uma comissão de ressarcimento de danos que entrará em contato com a administradora do prédio afetado. Um morador chegou a perder o veículo e outros prejuízos também foram registrados. “O Samae fará uma análise e, em breve, dará resposta a essas solicitações”.

Após a conclusão dos trabalhos, as equipes de recuperação asfáltica iniciam a análise do lugar para que, se o tempo colaborar, na quinta-feira, 28, iniciar a recuperação.

Trânsito

Por volta das 8h, ruas dos bairros São Luiz, São Pedro e Centro registraram congestionamento. A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) interditou parcialmente a rua Eduardo Von Buettner e totalmente a rua Humberto Mattiolli. O tráfego será normalizado assim que os serviços forem concluídos.

Por causa da situação, algumas ruas podem sofrer desabastecimento. São elas: Daniel Inhof e suas transversais; João Caetano e suas transversais; Pastor Sandreski; Humberto Matiolli; Carlos Appel; Melchior Heil; Sebastião Belli; Vereador; Guilherme Niebhur; Martin Luther; e avenida das Comunidades.

