Samae é notificado por parâmetros irregulares e falta de água em ETAs de Brusque

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Brusque (Samae) foi autuado duas vezes por cometer infrações em estações de tratamento de água (ETA) no mês de junho deste ano. As infrações são referentes à falta de água e parâmetros irregulares da qualidade do serviço fornecido.

Os casos foram identificados pela Vigilância Sanitária de Brusque durante inspeções após reclamações de moradores, e as notificações divulgadas recentemente no diário oficial do município.

As duas autuações teriam ocorrido no dia 21 de junho, sendo uma na ETA do Zantão e outra do Ribeirão do Mafra. A autarquia foi penalizada nos dias 25 e 30 de outubro com advertências. Os casos já foram arquivados pela Vigilância.

Infrações

De acordo com o órgão de fiscalização, as infrações cometidas pelo Samae na estação de tratamento (ETA) do Ribeirão do Mafra são referentes à falta de água na localidade e também aos parâmetros de fluoreto presentes na água da ETA.

Depois da vistoria e das sugestões da Vigilância, o Samae realizou melhorias na estação e resolveu os problemas verificados.

O segundo caso foi verificado no mesmo dia, na ETA do bairro Zantão. A Vigilância esclareceu que também incluía problemas de falta de água em regiões atendidas pela estação. A inspeção foi realizada para atender reclamações de moradores da região sobre a falta de água na localidade.

“Após a vistoria e sugestões sobre a capacidade de reserva operacional, o Samae buscou o aperfeiçoamento de seu sistema de reserva”, disse a coordenadora da Vigilância Sanitária de Brusque, Roberta Moya.

Depois de prestar esclarecimentos ao órgão, o Samae recebeu então as notificações.

