Samae e Veolia discutem melhorias no saneamento em Brusque

Na última sexta-feira, 23, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque realizou uma reunião com diretores da empresa de coleta seletiva Veolia. A intenção do encontro foi debater possibilidades de prestação de serviço para o controle de perdas e da vida útil das redes de água tratada.

A intenção do Samae é ouvir relatos de empresas que são referências no Brasil e no mundo, para poder prestar o serviço com a maior qualidade possível.

Na reunião, os representantes da Veolia apresentaram ferramentas digitais que visam melhorar administrativamente o operacional dos serviços que o Samae proporciona aos usuários.

A Veolia é uma empresa que atua há muito anos prestando serviço para o município, tem mais de 170 anos de existência, e mais de 270 mil funcionários que atuam em 58 países.

“O Samae está sempre à procura de novas ferramentas e de modernidade para todo o sistema, no que se diz respeito às perdas de água tratada quanto à uma melhoria total para criar um pouco mais de eficiência na água que chega na casa do nosso usuário”, afirma Cláudio Pereira, diretor-presidente do Samae.

Presente na reunião, o secretário de Fazenda e Gestão Estratégica, José Henrique Nascimento, também aproveitou para conversar sobre os serviços oferecidos pela multinacional na questão do tratamento de esgoto sanitário. Ele destacou a importância da conversa e de uma futura parceria.

“Ter ao nosso lado uma empresa como essa significa que Brusque começa a avançar ainda mais no assunto. A intenção é que o município possa estar se tornando uma referência não só nacional, mas internacional em saneamento”, finaliza.

