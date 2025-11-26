Samae identifica furto de água no Planalto e cogita registrar boletim de ocorrência

Nesta semana, a equipe do Setor de Perdas do Samae esteve em uma residência no bairro Planalto após receber denúncias de fraude de água feitas pela ouvidoria da autarquia.

No local, os técnicos confirmaram a irregularidade, registraram fotografias e reuniram toda a documentação necessária para dar início aos processos administrativos. O Samae cogita registrar um boletim de ocorrência.

Conforme a gravidade do caso, as medidas podem incluir aplicação de multa e registro de boletim de ocorrência por furto, previsto no artigo 155 do Código Penal, responsabilizando os infratores tanto administrativamente quanto judicialmente.

“Dependendo da situação, só conseguimos identificar após a escavação. Por isso, as denúncias são importantes”, explica Ruan Reis, diretor-geral de Operações do Samae.

As denúncias podem ser feitas pela ouvidoria, por meio do número 156, telefone (47) 3255-0500, e-mail ouvidoria@samaebru.com.br ou presencialmente na Central de Atendimento do Samae, no Centro.

