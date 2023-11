Samae informa rompimento de rede na rua Felipe Schmidt, em Brusque

Na tarde deste domingo, 12, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Brusque (Samae) informou que ocorreu um rompimento de rede de água tratada de 250 mm na rua Felipe Schmidt.

Uma equipe de plantão já está no local para efetuar o conserto. Com isso, além da rua Felipe Schimdt e suas transversais poderão sofrer com desabastecimentos pontuais e temporários.

As causas do rompimento não foram divulgadas. Neste período, o Samae pede que os consumidores façam uso racional da água.

