Samae inicia nesta segunda-feira obras de ampliação de rede no bairro Santa Terezinha, em Brusque
Trabalhos serão realizados durante a noite
Começam nesta segunda-feira, 22, as obras de ampliação da rede de abastecimento de água no bairro Santa Terezinha, em Brusque. Os trabalhos do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) serão realizados durante a noite, das 22h às 4h.
As obras acontecem no trecho da avenida Beira Rio até a rua Vendelino Maffezzolli, nas proximidades da Unifebe.
Com aproximadamente 700 metros de extensão, a obra contará com a instalação de tubulação de 400mm de diâmetro nominal. Conforme a autarquia, o objetivo é melhorar o abastecimento de água na região, aumentando a pressão da água nas redes e resolvendo os problemas de intermitência no fornecimento, especialmente nos horários de maior consumo.
A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em até 30 dias, podendo sofrer alterações de acordo com as condições climáticas.
Junto ao Samae, atuará a SCGAS e a Secretaria de Trânsito de Brusque (Setran).
