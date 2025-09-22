Samae inicia nesta segunda-feira obras de ampliação de rede no bairro Santa Terezinha, em Brusque

Começam nesta segunda-feira, 22, as obras de ampliação da rede de abastecimento de água no bairro Santa Terezinha, em Brusque. Os trabalhos do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) serão realizados durante a noite, das 22h às 4h.

As obras acontecem no trecho da avenida Beira Rio até a rua Vendelino Maffezzolli, nas proximidades da Unifebe.

Com aproximadamente 700 metros de extensão, a obra contará com a instalação de tubulação de 400mm de diâmetro nominal. Conforme a autarquia, o objetivo é melhorar o abastecimento de água na região, aumentando a pressão da água nas redes e resolvendo os problemas de intermitência no fornecimento, especialmente nos horários de maior consumo.

A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em até 30 dias, podendo sofrer alterações de acordo com as condições climáticas.

Junto ao Samae, atuará a SCGAS e a Secretaria de Trânsito de Brusque (Setran).

Leia também:

1. Frio abaixo de 10°C deve chegar a Brusque depois da chuva

2. Brusque registra mais de 50 mm de chuva em 24 horas; confira como rio Itajaí-Mirim ficou

3. Jovem que estava desaparecida em Brusque é encontrada

4. Brusque é contemplada com R$ 12 milhões do PAC, mas prefeitura ainda não sabe se vai aceitar

5. Luciano Hang desmente que fez Pix para deputada federal Carla Zambelli enquanto ela estava foragida

Assista agora mesmo!

Onde o Centro começou: relembre as transformações da praça Barão de Schneeburg, em Brusque:

