Samae inicia obra que levará abastecimento de água para famílias do Limeira, em Brusque

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque iniciou na segunda-feira, 20, a obra que deve levar abastecimento de água às famílias do bairro Limeira. Serão beneficiadas ao menos 30 famílias.

De acordo com a autarquia, a intervenção deve beneficiar os moradores que aguardavam há anos pelo acesso à rede pública de água. Com cerca de um quilômetro de extensão, o projeto está orçado em aproximadamente R$ 90 mil.

Segundo o Diretor Geral de Operações da autarquia, Ruan Reis, a iniciativa representa a realização de um antigo sonho dos moradores da região. “São famílias que há muito tempo esperavam por esse momento. Agora, finalmente, terão acesso à água tratada e de qualidade oferecida pelo Samae”, destaca.

A obra está sendo executada com a instalação de canos de 60 milímetros de diâmetro e, caso as condições climáticas permaneçam favoráveis, a previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em uma semana.

