Samae inicia recuperação asfáltica em rua do bairro Santa Terezinha, em Brusque
Serviço deve garantir mais pressão e regularidade no abastecimento de água para moradores do bairro
A obra de ampliação de tubulação realizada na rua Vendelino Maffezzolli, no bairro Santa Terezinha, em Brusque, foi finalizada. Nesta sexta-feira, 14, iniciou pela manhã a recuperação asfáltica do local. A obra será realizada entre a Ponte da Bilu e a rótula da Unifebe, nas proximidades da rua Dorval Luz.
O local recebeu ampliação com a instalação de uma rede de 400 milímetros, que vai garantir mais água para a região.
“Foi uma importante obra que trará benefícios para toda a comunidade do bairro. É mais água chegando, mais água sendo distribuída e mais pressão para as residências”, comenta o diretor-geral de Operações, Ruan Reis.
Durante os trabalhos, o trânsito no local será acompanhado pela Secretaria de Trânsito de Brusque (Setram), que dará apoio à execução dos serviços e orientará motoristas e pedestres para manter a segurança e a fluidez do tráfego.
