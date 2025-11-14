Samae inicia recuperação asfáltica em rua do bairro Santa Terezinha, em Brusque

A obra de ampliação de tubulação realizada na rua Vendelino Maffezzolli, no bairro Santa Terezinha, em Brusque, foi finalizada. Nesta sexta-feira, 14, iniciou pela manhã a recuperação asfáltica do local. A obra será realizada entre a Ponte da Bilu e a rótula da Unifebe, nas proximidades da rua Dorval Luz.

O local recebeu ampliação com a instalação de uma rede de 400 milímetros, que vai garantir mais água para a região.

“Foi uma importante obra que trará benefícios para toda a comunidade do bairro. É mais água chegando, mais água sendo distribuída e mais pressão para as residências”, comenta o diretor-geral de Operações, Ruan Reis.

Durante os trabalhos, o trânsito no local será acompanhado pela Secretaria de Trânsito de Brusque (Setram), que dará apoio à execução dos serviços e orientará motoristas e pedestres para manter a segurança e a fluidez do tráfego.

