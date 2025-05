Samae inicia ressarcimento a moradores de Brusque que ficaram sem água devido obras no início de maio

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque informou que a partir desta terça-feira, 3, iniciará a leitura dos hidrômetros referente ao mês de junho de 2025 e o ressarcimento aos consumidores que sofreram com a falta de água no início do mês de maio.

Os desabastecimentos ocorreram devido uma obra realizada no sistema de captação no bairro Guarani.

De acordo com o Samae, o desconto será aplicado diretamente na fatura dos usuários afetados. Entretanto, caso algum consumidor que tenha sido prejudicado não receba o abatimento na conta, o Samae orienta que procure a Central de Atendimento para solicitar o ressarcimento.

O atendimento presencial ocorre na rua Moritz Germano Hoffmann, em frente ao Cako Lanches, no Centro de Brusque, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, sem fechar para o almoço.

Também é possível entrar em contato pelo telefone (47) 99191-4732, que atende via ligações e mensagens pelo WhatsApp.

Assista agora mesmo!

Costureiro da República Dominicana conseguiu emprego em Brusque em três dias: